Ürdün Ordusu'ndan İsrail Uçaklarıyla İlgili Açıklama

Ürdün ordusu, İsrail uçaklarının Ürdün hava sahasından geçerek Katar'ı hedef aldığına dair iddiaları yalanlayarak, bu bilgilerin asılsız olduğunu duyurdu.

Ürdün ordusu, İsrail uçaklarının Katar'ı hedef almak üzere Ürdün hava sahasından geçtiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Ordunun internet sitesinde askeri bir kaynağa dayandırılan açıklamada, "Bazı şüpheli hesaplarda bugün İsrail uçaklarının Ürdün hava sahasından geçerek kardeş Katar devletindeki hedefleri vurduğuna dair dolaşan iddialar asılsız ve yalandır." ifadelerine yer verildi.

Askeri kaynak, bu tür haber ve yanıltıcı söylentilerin paylaşılmaması, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
