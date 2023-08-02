Ürdün Ordusu İsrail Uyruklu Bir Kişiyi Sınırda Yakaladı

Ürdün ordusu, yasa dışı yollardan ülkeye girme girişiminde bulunan İsrail uyruklu bir kişiyi yakaladığını açıkladı.

Ürdün ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nde İsrail vatandaşı bir kişinin Ürdün topraklarına sızma girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Sınır muhafız birliklerinin şüpheliyi yakaladığı kaydedilen açıklamada, ismi açıklanmayan İsraillinin yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Ürdün ile İsrail arasında Şeyh Hüseyin, Kral Hüseyin ve Vadi Araba olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2020'de "yasa dışı yollarla ülkeye girme" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamalarıyla İsrailli Konstantin Kotov'un 4 ay hapsine hükmetmişti.