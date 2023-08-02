Üye Girişi
Haberler

Ürdün Ordusu İsrail Uyruklu Bir Kişiyi Sınırda Yakaladı

Güncel Haberler

Ürdün ordusu, yasa dışı yollardan ülkeye girme girişiminde bulunan İsrail uyruklu bir kişiyi yakaladığını açıkladı. Sınır muhafız birliklerinin şüpheliyi yakaladığı kaydedilen açıklamada, ismi açıklanmayan İsraillinin yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Ürdün ordusu, yasa dışı yollardan ülkeye girme girişiminde bulunan İsrail uyruklu bir kişiyi yakaladığını açıkladı.

Ürdün ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nde İsrail vatandaşı bir kişinin Ürdün topraklarına sızma girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Sınır muhafız birliklerinin şüpheliyi yakaladığı kaydedilen açıklamada, ismi açıklanmayan İsraillinin yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Ürdün ile İsrail arasında Şeyh Hüseyin, Kral Hüseyin ve Vadi Araba olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2020'de "yasa dışı yollarla ülkeye girme" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamalarıyla İsrailli Konstantin Kotov'un 4 ay hapsine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

İsrail Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title