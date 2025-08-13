Ürdün, Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesini, başka ülkelerin egemenliğine tehdit olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat'ın imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "büyük İsrail vizyonuna" dair sarf ettiği sözlere sert tepki gösterildi.

Netanyahu'nun açıklamalarının "kışkırtıcı ve tehlikeli olmanın yanı sıra başka ülkelerin egemenliğine tehdit olduğuna" işaret edilen açıklamada, İsrail Başbakanının ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklamalarını mutlak anlamda reddettiklerinin altını çizen Kudat, "İsrailli yetkililerin yansıttığı bu boş hayallerin ne Ürdün'e ne de Arap ülkelerine bir zararı olmayacağı gibi Filistin halkının meşru haklarını da ellerinden alamayacak."

Yapılan bu açıklamaların aslında İsrail hükümetinin içine düştüğü krizin yansımaları olduğuna işaret eden Kudat, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle uluslararası arenada yalnız kaldığı bir dönemde bu açıklamaları yaptığına dikkati çekti.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin üyelerinin, dillendirdikleri hayal ve iddialarla Filistin topraklarındaki şiddet sarmalını sürdürmeye teşvik ettiklerine vurgu yapan Kudat, tüm bölgenin güven ve istikrarı açısından vahim sonuçları olan bu açıklamalara karşı uluslararası bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.