Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla Gazze'deki durum ve bölgedeki güvenlik konularını görüştü. ABD, Gazze'deki ateşkes sürecine dair önemli bir toplantı planlıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi özelinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Safedi'nin Mısır ve Katar dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi verildi.

Safedi ve Abdulati'nin görüşmesinde Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çabaların ele alındığı belirtildi.

Safedi ve Al Sani'nin de görüşmede, "Gazze'deki gelişmeleri ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik ortak çabaları" değerlendirdiği ifade edildi.

ABD, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta Washington'da yapmayı planlıyor.

