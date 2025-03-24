Ürdün Kraliyet Havayolları, Halep Uçuşlarını Yeniden Başlatmaya Hazırlanıyor

AMMAN, 24 Mart (Xinhua) -- Ürdün'ün önde gelen havayolu şirketi olan Ürdün Kraliyet Havayolları, 14 yıllık aradan sonra Suriye'nin stratejik öneme sahip Halep kentine uçuşları yeniden başlatmaya hazırlık amacıyla Halep Uluslararası Havalimanı'na bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

Ürdün'ün devlet televizyonu El-Memleket TV'nin haberine göre deneme uçuşu, Halep Uluslararası Havalimanı'nın geçtiğimiz hafta eski haline getirilerek yeniden hizmete açılmasının ardından pazar günü gerçekleştirildi.

Havayolu şirketinin CEO'su Samir Mecali pazar günü yaptığı açıklamada Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Halep Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uluslararası havayolu şirketi olduğunu söyledi.

Mecali, deneme uçuşunda Ürdün Kraliyet Havayolları, Ürdün Sivil Havacılık Kurumu ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan bir heyetin havalimanının hazır olup olmadığını değerlendirdiğini söyledi.

Mecali, hazırlıkların tamamlanması halinde Halep'e resmi uçuşların önümüzdeki ay başlayacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ay Şam Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarına yeniden başlayan Ürdün Kraliyet Havayolları, an itibarıyla Suriye'nin başkentine haftada 11 uçuş gerçekleştiriyor.