Ürdün Kralı ve Umman Sultanı, Bölgedeki Ateşkes İçin Görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve bölgede kapsamlı bir ateşkese ulaşmak için telefon görüşmesi yaptı. Kral Abdullah, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temeline dayalı olarak adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede kapsamlı bir ateşkese ulaşmanın ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanının açıklamasına göre, iki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede kapsamlı bir ateşkese ulaşmanın yolları ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, devam eden tırmanışın bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Tüm taraflarla iletişimin önemine işaret eden Kralı 2. Abdullah, "sükunet ve müzakerelere geri dönülmesi" çağrısında bulundu.

Filistin meselesine ilişkin ise Ürdün Kralı, "Bölgede barış ancak Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir şekilde, iki devletli çözüm temelinde çözülmesiyle mümkün olur." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca Gazze'deki savaşın derhal durdurulması, bölgeye yeterli insani yardımların ulaştırılması ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki gerginliğin sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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