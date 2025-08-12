Ürdün Kralı, Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD Temsilcisi ile Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, yeniden imar süreci ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da Şeybani ve Barrack'la bir araya geldi.

Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Washington'ın Suriye'yi yeniden imar sürecinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Tüm kesimleriyle Suriye halkının haklarını korumanın önemini dile getiren Kral Abdullah, Suriye'de kurumların geliştirilmesi için Ürdün'ün tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere Suriye ile işbirliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, Amman'da yaptıkları üçlü toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
