Haberler

Ürdün: İran-ABD arasındaki ateşkesin sürdürülmesi için uluslararası çabalar artırılmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşerek İran ile ABD arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgesel istikrar için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran ile ABD arasındaki ateşkesin sürdürülebilmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah ile Cumhurbaşkanı Macron'un telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Kral Abdullah, İran ile ABD arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, İran ile bir anlaşmanın büyük bölümünde mutabakata varıldığını, son düzenlemelerin İran ve bazı Orta Doğu ülkeleriyle tamamlanacağını belirtmişti. Trump, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının da yer alacağını ifade etmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini bildirmesi üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA / Laith Anwar Jad#an Al
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara tepkisi sert oldu
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı

Tottenham ligde kalmak için tarihi bir maça çıktı! İşte sonuç
TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak