Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avustralya Savunma Bakanı Marles ile askeri işbirliğini görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles'ı kabul ederek askeri ve güvenlik işbirliğini ele aldı. Görüşmede ayrıca ABD-İran ateşkesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması konusu da gündeme geldi.
Ürdün Kraliyet Divanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Marles ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Kabulde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, Ürdün ve Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra "askeri ve güvenlik konularında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmanın yollarının ele alındığı" aktarıldı.
Kral 2. Abdullah'ın, ABD ve İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi konusunda "uluslararası çabaların yoğunlaştırılması" meselesini ele aldığı bildirildi.