Ürdün Kralı, Japonya Dışişleri Bakanı ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile ortak iş birliğini güçlendirme meselesini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Hayaşi'yi başkent Amman'da kabul etti.

İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme ve stratejik ortaklığı güçlendirme yollarının ele aldığı görüşmede, Kral Abdullah'ın nisan ayında Japonya'ya yaptığı ziyaretin sonuçları masaya yatırıldı.

Filistin ve Suriyeli sığınmacı krizi ile bunun, ev sahibi ülkeler üzerindeki etkilerini de konuşan ikili, uluslararası desteğin devam etmesinin yanı sıra sığınmacı ve mültecilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli şekilde dönmelerini sağlamanın önemini vurguladı.

İkili, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, "stratejik diyalog turu" çerçevesinde dün Ürdün'e gelmişti. Hayaşi, mevkidaşı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmede, Ürdün ile 106,5 milyon dolarlık kalkınma kredisi için iki anlaşma imzaladıklarını belirtmişti.