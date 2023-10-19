Ürdün Kralı, İsrail-Hamas Çatışmasını Bitirmek İçin Uluslararası Çabaları Artırma Çağrısı Yaptı

AMMAN, 19 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, savaşın bölgeyi ve dünyayı felakete sürükleyebilecek tehlikeli bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

AMMAN, 19 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, savaşın bölgeyi ve dünyayı felakete sürükleyebilecek tehlikeli bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Kral, görüşmede sivillerin hedef alınmaya devam edilmesini de kınadığını belirtti.

Ürdün lideri ayrıca uluslararası kuruluşların Gazze'de insani yardım vazifelerini yerine getirebilmesinin sağlanması ve Filistin bölgesine tıbbi malzeme ve yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Kraliyet sarayından yapılan bir başka yazılı açıklamaya göre, Kral Çarşamba günü Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile de telefonda görüşerek sivillerin korunması ve Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılması çağrılarını yineledi.