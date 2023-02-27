Ürdün Kralı, İsrail-Filistin Geriliminin Düşürülmesi Çağrısında Bulundu

AMMAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin topraklarındaki gerilimi düşürmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve çatışan tarafların istikrarsızlığa yol açabilecek tek taraflı önlemlerden kaçınmasını istedi.

AMMAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin topraklarındaki gerilimi düşürmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve çatışan tarafların istikrarsızlığa yol açabilecek tek taraflı önlemlerden kaçınmasını istedi.

Kraliyet Haşimi Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kral bu çağrılarını Pazar günü ABD Başkanlık Müsteşar Yardımcısı ve Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile görüşmesi sırasında yaptı.

Görüşmede Ürdün lideri, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Filistinliler ile İsrailliler arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Kral ayrıca, Kudüs'te Ürdün kraliyet ailesinin himayesi altında bulunan İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarını korumak için Ürdün'ün kararlı çabalarının altını çizdi.

Ürdün Kralı ve McGurk, bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeleri de ele aldı.

Uzun süredir gergin olan İsrail Filistin ilişkileri, 22 Şubat'ta İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği askeri operasyonla daha da kötüleşti. Operasyonda, 11 Filistinli öldürüldü, 102 Filistinli ise yaralandı.