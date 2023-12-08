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Ürdün Kralı II. Abdullah ve İspanya Başbakanı Gazze'deki durumu görüştü

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Ürdün Kralı II. Abdullah ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve savaşın harap ettiği Filistin bölgesine kesintisiz yardım ulaştırılması yönündeki çağrılarını yineledi.

AMMAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve savaşın harap ettiği Filistin bölgesine kesintisiz yardım ulaştırılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider Gazze'de kötüleşen insani durum hakkında istişarede bulundukları bir telefon görüşmesi sırasında söz konusu çağrıyı yaptı.

Açıklamaya göre, Kral Abdullah ayrıca sivillerin korunması ve "aşırılıkçı İsrailli yerleşimcilerin" Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik düşmanca eylemlerine karşı çıkmanın önemini vurguladı.

Açıklamada Kral Abdullah'ın İspanya tarafından yapılan ateşkes, sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısını takdir ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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