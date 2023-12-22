Ürdün Kralı II. Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze için uluslararası baskı çağrısı yaptı

ÇEKİM TARİHİ: 21 Aralık 2023

1. Ürdün Kralı II. Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeşitli görüntüleri

Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün Akabe kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde derhal ateş ilan edilmesi ve sivillerin korunması yönünde baskı yapması çağrısında bulundu.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda Ürdün kralı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesinin tüm bölgede felaket boyutunda yansımaları olacağını söyledi.

Gazze Şeridi'ne yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak üzere derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kral Abdullah, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere uyguladığı şiddet ile Müslüman ve Hristiyanların Kudüs'teki kutsal mekanlarına yönelik ihlaller konusunda da uyarıda bulundu.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni birbirinden ayırma girişimlerine karşı uyarıda bulunan kral, Filistinlilerin topraklarında zorla yerinden edilmesine tamamen karşı olduklarını vurguladı.

Kral Abdullah adil, kapsamlı ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak siyasi ufkun yaratılması için çabaları artırmak suretiyle iki devletli çözümü desteklemede Fransa ve Avrupa Birliği'nin önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Macron ise Ürdün'ün bölgede güvenlik ve istikrarın güvencesi olan iki devletli çözüme dayalı barış için gösterdiği çabalardan övgüyle bahsetti.

Macron, Ürdün'ün Gazze'ye insani yardım sevkiyatını en üst düzeye çıkarmak üzere uluslararası koordinasyonu artırma konusunda üstlendiği önemli role ve krallığın Gazze'deki iki sahra hastanesi aracılığıyla yardım ve tıbbi hizmet sağlama çabalarına dikkat çekti.

Fransa'nın Ürdün'le koordinasyon halinde Gazzeli kanser hastası çocukların Fransız hastanelerinde tedavi görmesini sağlama konusuyla ilgilendiğini kaydeden Macron, diğer Avrupa ülkelerinin de yaralı Gazzeli çocukları tedavi etmek üzere ülkelerine kabul etmekle ilgilendiklerini dile getirdi.

Fransa'nın Ürdün'le koordinasyon halinde Gazze'ye yönelik insani yardımı artırmak istediğini belirten Macron, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye yardım sevkiyatını kolaylaştırma prosedürlerinin ilanını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)