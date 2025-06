- Ürdün Kralı II. Abdullah: " İsrail'in saldırıları herkesi tehdit ediyor"

STRASBOURG - Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in saldırısını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceğini söylemek mümkün değil. Bu, dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir" dedi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nun genel merkezinde konuşma yaptı. Kral II. Abdullah, konuşmasında İsrail'in saldırılarına dikkat çekti. Kral Abdullah, "Bugün, dünya ahlaki çöküş içinde. İnsanlığımızın utanç verici bir versiyonu gerçek zamanlı olarak gözlerimizin önünde ortaya çıkıyor ve küresel değerlerimiz şok edici bir hızla, yıkıcı sonuçlarla yok oluyor. Bu durum hiçbir yerde Gazze'den daha açık değildir. 2023'ü hatırlayın. İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik ilk saldırıları küresel çapta öfkeye yol açtı. O zamandan beri Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik yaklaşık 700 saldırıyı belgeledi. Daha 20 ay önce bir vahşet olarak değerlendirilen bir olay, nasıl oluyor da artık sıradanlaşıyor ve neredeyse hiç dikkat çekmiyor? İnsanlığımızın hangi versiyonu düşünülemez olanın rutin hale gelmesine izin verir? Açlığın çocuklara karşı silah olarak kullanılmasına izin verir? Sağlık çalışanlarının, gazetecilerin ve kamplara sığınmak isteyen sivillerin hedef alınmasını normalleştirir? 20 ay. Bu hepimizi endişelendirmeli" ifadelerini kullandı. "Tarihimizin bir başka belirleyici dönemecindeyiz" diyen Kral Abdullah, "Güç ya da ilke, hukukun üstünlüğü ya da gücün üstünlüğü, gerileme ya da yenilenme arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Çünkü herkes için söz konusu olan budur. Bu sadece Gazze ile ilgili değil. Bu sadece başka bir siyasi an da değil. Bu, küresel bir toplum olarak kim olduğumuz ve kim olacağımız üzerine bir mücadeledir. Bu yıl muhtemelen tüm dünyamız için önemli kararlar alma zamanı olacak. Avrupa'nın liderliği doğru yolu seçmede hayati önem taşıyacak. Ürdün'e sadık ortağınız olarak güvenebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum yalnızca Ukrayna'da değil, Filistin için de harekete geçene kadar karşılıklı güvenliğimiz sağlanamayacak"

Harekete geçmek için iki temel alan olduğunu belirten Kral Abdullah, "Birincisi, kalkınmayı desteklemektir. Çünkü gelişen bir Orta Doğu hepimize fayda sağlayan fırsatlar oluşturur. İkincisi, küresel güvenliğin sağlanması için güçlü ve koordineli bir eylemdir. Uluslararası toplum, yalnızca Ukrayna'daki 3 yıllık savaşı değil, aynı zamanda dünyanın en uzun ve en yıkıcı çatışma noktası olan, 80 yıldır süren Filistin- İsrail çatışmasını da sona erdirmek için harekete geçene kadar karşılıklı güvenliğimiz sağlanamayacak. Çünkü Filistinliler de tüm insanlar gibi özgürlük, egemenlik ve devlet olma haklarını hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceğini söylemek mümkün değil"

Kral Abdullah, "Bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası hukuku, ahlaki standartları ve ortak değerlerimizi hiçe sayıyor. Batı Şeria'da üst üste insan hakları ihlallerine tanık oluyoruz, durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etmezse, insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden yazarken suç ortağı oluruz. Çünkü İsrail buldozerleri Filistinlilerin evlerini, zeytinliklerini ve altyapılarını yasa dışı bir şekilde yıkmaya devam ederse ahlaki davranışı tanımlayan sınırları da dümdüz edeceklerdir. Şimdi İsrail'in saldırısını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceğini söylemek mümkün değil. Bu, dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir. Sonuç olarak bu çatışma sona ermelidir. Tek uygulanabilir çözüm, adil bir barışa, uluslararası hukuka ve karşılıklı tanımaya dayanan bir çözümdür" şeklinde konuştu.