Ürdün Kralı, Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonu İçin Yol Haritası Hazırlanmasını İstedi

Güncelleme:
Ürdün Kralı II. Abdullah, ordunun yeniden yapılandırılması için üç yıl içinde tamamlanacak kapsamlı bir strateji ve yol haritası hazırlanmasını istedi. Modern savaş tekniklerine uyum sağlamak için teknolojik yatırımların artırılması ve askeri birimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AMMAN, 25 Ocak (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin yapısal dönüşümünün önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması amacıyla kapsamlı bir strateji ve yol haritası hazırlanması talimatı verdi.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullah, Genelkurmay Başkanı Yousef Huneiti'ye gönderdiği mektupta, ordunun mevcut ve gelecekteki tehditlere, hızlı teknolojik değişime ve artan operasyonel gereksinimlere yanıt verebilecek şekilde yeniden yapılandırılmasını istedi.

Talimatta, modern savaş tekniklerinde yüksek yetkinlik sağlanması, muharebe doktrinlerinin sadeleştirilmesi ve hibrit ile geleneksel olmayan çatışmalara tam hazırlık düzeyine ulaşılmasının önemi vurgulandı.

Abdullah ayrıca siber savunma ve siber saldırı kapasitesine yatırım yapılması, tüm askeri birimlerde insansız hava araçları ile yapay zeka teknolojilerinin entegre edilmesi gerektiğine işaret etti. Bunun yanı sıra yedek ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesi ile araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle desteklenen daha güçlü komuta, kontrol ve iletişim sistemlerinin kurulması talimatı verdi.

Strateji ve yol haritasının onaylanmak üzere bir an önce sunulmasını isteyen Abdullah, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve hazırlık durumunun iyileştirilmesi çabalarına tam desteğini yineledi.

Kaynak: Xinhua
