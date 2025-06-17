Ürdün Kralı II. Abdullah'dan Avrupa Parlamentosu'nda İsrail-Iran Çatışmasına Karşı Çağrı

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Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada İsrail-İran çatışmasının küresel bir tehdit haline geldiğini belirterek, savaşın durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Kral Abdullah, dünya toplumlarının bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

( ANKARA ) – Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail- İran çatışmasına son verilmesi çağrısında bulundu ve çatışmayı küresel bir tehdit olarak nitelendirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. " İsrail'in saldırılarını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle, bu savaşın sınırlarının nerede sona ereceği artık öngörülemez hale geldi. Bu, tüm dünya halkları için bir tehdittir" diyen Kral Abdullah, krizin büyümesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca, "Sonuç olarak bu çatışma sona erdirilmelidir. Eğer dünya kararlı bir şekilde harekete geçmezse, İsrail'in işlediği suçlara ortak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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