Ürdün ve Ab: Filistin Meselesinde İki Devletli Çözüm, Adil ve Kalıcı Barışın Tek Yoludur

AMMAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, ülkeye ziyarette bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi. Ortadoğu'daki mevcut gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, bölgede kapsamlı bir sükunetin sağlanması ve devletlerin egemenliğinin el üstünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Pazar günkü görüşmede iki taraf, Filistin meselesinde iki devletli çözümün, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının yegane yolu olduğunu teyit etti.

Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılması ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik tek taraflı önlemlerin derhal durdurulmasını amaçlayan anlaşmaya riayet edilmesi çağrısında bulundu.

İki taraf, 2026 yılının ocak ayında Amman'da düzenlenecek Ürdün-AB Zirvesi'nin yanı sıra her iki taraftan yatırımcıların katılımıyla gelecek yıl düzenlenecek ortak ekonomi forumuna yönelik hazırlıklar da dahil olmak üzere ekonomi işbirliğini güçlendirmenin yollarını da ele aldı.

AB'nin Ürdün ile ortaklığını güçlendirme konusundaki kararlılığına dikkat çeken Kallas, Ürdün'ün bölgesel istikrarı destekleme konusunda kilit önemde bir rol üstlendiğini vurguladı.