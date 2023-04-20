Ürdün Kralı, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile 'Filistin meselesini' görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve Filistin meselesini görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve Filistin meselesini görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, umre yapmak için Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kral 2. Abdullah, Cidde'de Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Veliaht Prens Bin Selman, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu teyit ederken tüm alanlarda ikili işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ortak öneme sahip koordinasyonu sürdürmenin öneminin vurgulandığı görüşmede, Filistin meselesi ve bölgedeki krizler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeleri için desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Filistinliler ile İsrailliler arasında müzakerelerin yeniden başlatılması ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.