Ürdün Kralı Bölgesel İstikrar İçin Katar ve BAE Liderleri ile Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgesel istikrarın yeniden sağlanması konusunu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, "bölgedeki son gelişmeler ve Arap ülkeleri arasında koordinasyonun güçlendirilerek bölgesel istikrarın yeniden sağlanması imkanları" ele alındı.

Açıklamada görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.