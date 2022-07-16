Ürdün Kralı bölgede güvenlik ve istikrarın Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduğunu söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'da güvenlik, istikrar ve kalkınmanın ancak bağımsız Filistin devletini garanti eden çözümle mümkün olabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuşan Kral Abdullah, Kovid-19 salgını ve sonrasında başlayan Ukrayna krizinin ekonomik, gıda ve enerji alanlarındaki etkileri sebebiyle dünyanın ve bölgenin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Kral Abdullah, bu sebeple de gıda güvenliği, enerji, ulaşım ve su kaynakları gibi alanlarda bölgesel iş birliği fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Aslında kendilerinin gerçekleştirmeye çalıştığı bölgesel ortaklığın başarılı olması için ekonomik iş birliğine Filistin ulusal yönetiminin de alınması gerektiğini belirten Abdullah, "Filistin meselesine, iki devletli çözüm temeline dayalı kapsamlı adil bir çözümün önemini yeniden teyit etmeliyiz. Bölgenin güvenlik, istikrar ve kalkınması ancak bağımsız Filistin devletini garanti eden çözümle mümkün olacaktır." dedi.

Ürdün olarak bölgede gerçek ortaklıklar için iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Abdullah, ülkesinin sınır hattındaki uyuşturucu ve silah kaçakçılığın tüm bölge için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Kral Abdullah, mülteciler konusunda da uluslararası toplumun üstlenmesi gereken yükümlülüklerin üstesinden gelmeye çalıştıklarını kaydetti ve Ürdün olarak hala 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptıklarını aktardı.