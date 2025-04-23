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Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde'de bir araya gelerek Batı Şeria ve Gazze'deki durumu ile iki ülke ilişkilerini ele aldı. Bin Selman, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başta işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki durum olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ve Bin Selman Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Kral Abdullah ve Bin Selman, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Batı Şeria ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Batı Şeria ya da Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik herhangi bir girişimin karışışında olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıları daha da yoğunlaştıracaklarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla göç ettirme planını hayata geçireceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 305'e yaralıların sayısı 117 bin 96'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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