Ürdün Kralı ile Çin Dışişleri Bakanı, ortaklığı güçlendirme yolları ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirme yollarını, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve bölgede ateşkes anlaşmasına uyulmasının gerekliliğini görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çinli Bakan Vang, bölge turu kapsamında Kral 2. Abdullah ile başkent Amman'da bir araya geldi.

2. Abdullah ile Vang, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme yollarını ele aldığı görüşmede, Ürdün-Çin ilişkilerinin derinliğine işaret ederek ekonomi ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ise Kral 2. Abdullah, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesini öngören anlaşmasının tüm aşamalarındaki maddelere uyulması, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıların da durdurulması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım için sarf edilen uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunan 2. Abdullah, bu alanda Çin ile Ürdün Haşimi Hayır Kurumu arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Ürdün Kralı, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde etmesinin gerekliliğini bir kez daha vurguladı, iki devletli çözümün de adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Amman ziyareti kapsamında Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

Çinli Bakan, Ürdün'le sona eren bölge turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gitmişti.