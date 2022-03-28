Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak için çaba harcıyoruz" mesajı Açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, " Kudüs'teki yasal ve tarihi statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek" için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, ülkesini ziyaret eden Kral Abdullah ile Ramallah kentinde bir araya geldi.

Sürekli iletişimde kalmayı önemsediklerini ifade eden Abbas, "Biz ve Sayın Kral, Ürdün ve Filistin'in çıkarlarının, endişelerinin ve umutlarının aslında bir olduğunu biliriz. Bu tür önemli ziyaretleri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yaşananları görüşmek ve istişarede bulunmak için çok önemli bir ziyaret." dedi.

Kral Abdullah'tan "iki devletli çözüm" vurgusu

Kral Abdullah da tüm zorluklara rağmen her zaman Filistin'in yanında olacaklarını vurguladı. Ürdün Kralı, sözlerine şöyle devam etti:

"1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli çözüm temelinde Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm getirilmeden bölge, güvenlik ve istikrardan yararlanamaz."

Kral Abdullah, bölgede kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşma şansını engelleyen tüm tek taraflı icraatların sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, ülkesinin "Kudüs'teki yasal ve tarihi statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek için" çabalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Ürdün Kralı, "Bugün aynı cephedeyiz, Ürdün'den ne beklediğinizi sizden dinlemek, zorluklarınızı ve yüklerinizi hafifletmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Ramallah ziyaretinde Kral Abdullah'a Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Başbakan Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de eşlik ediyor.

Uzmanlar, Ürdün Kralı'nın Ramallah ziyaretiyle, ramazan ayı öncesinde İsrail ile Filistin arasındaki muhtemel gerginliğin dozunu düşürmeyi amaçladığını belirtiyor.