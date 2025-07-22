Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze İçin Uluslararası Yardım Çağrısı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sivillere kesintisiz yardım akışının sağlanması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Kanada Başbakanı ile yaptığı görüşmede, bölgesel barışın sağlanması için devletlerin egemenliğine saygının önemine dikkat çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sivillere kesintisiz yardım akışının sağlanması için uluslararası azami çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün haber ajansı PETRA'dan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkent Ottava'da bir araya geldi.

Ürdün Kralı, Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi, sivillere kesintisiz insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için uluslararası azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyonun düşürülmesi gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, devletlerin egemenliğine saygının, tüm bölgede barış ve istikrarın önünü açacak siyasi atmosferin oluşturulmasında temel unsur olduğunu vurguladı.

Carney ise Ürdün'ün bölgesel istikrarın tesis edilmesinde oynadığı rolü övdü.

Carney ayrıca, kalkınma, eğitim, sağlık ve istihdamın yanı sıra güvenlik ve savunma sektörlerini desteklemek için Ürdün'e 28,4 milyon dolarlık kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel
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