Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Filistin'e Destek Çağrısı

Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkına destek vererek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Kral, Filistin meselesine siyasi bir çözüm bulmanın önemine de dikkat çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin'e desteğini yineleyerek, Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral 2. Abdullah, Filistin direnişinin efsanevi lideri Yasir Arafat'ın 1988 yılında ilan ettiği "Filistin Bağımsızlık Bildirisi"nin 37. yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kutlama telgrafı gönderdi.

Kral 2. Abdullah, meşru haklarını elde edene kadar kardeş Filistin halkını desteklemeye devam edecekleri taahhüdünde bulundu.

İki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması için Filistin meselesine siyasi bir ufuk bulunması gerektiğini yineleyen Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması, uluslararası insani yardım girişinin artırılması ve yardım akışının garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat, 1987'de başlayıp 1992'ye kadar devam eden intifada sırasında Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etmişti.

Filistinliler her yıl 15 Kasım'da bağımsızlık ilanını kutluyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
