Ürdün Kralı 2. Abdullah, Pakistan'da Savunma Sanayisi Tesisini Ziyaret Etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Pakistan ziyareti kapsamında merkezli savunma sanayisi kuruluşu Global Industrial & Defence Solutions (GIDS) tesisini ziyaret etti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Kral Abdullah'ın başkent İslamabad'daki ziyaretine ilişkin resmi açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Kral Abdullah, kızı Prenses Selma ile Ürdün'den gelen sivil ve askeri heyet eşliğinde Pakistan merkezli savunma sanayisi kuruluşu GIDS tesisini ziyaret etti.

Kral Abdullah ve Ürdün'den gelen heyet GIDS'in yapısı ve askeri envanteri hakkında bilgilendirildi.

Ardından Kral Abdullah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev'in de katılımıyla atış tatbikatı izledi.

Görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif, ziyaretin iki ülke arasındaki kalıcı dostluk, karşılıklı güven ve barış arzusunu yansıttığına vurgu yaptı.

Pakistan'da ordunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ise askeri işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre de Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a devlet nişanı takdim etti. Kral Abdullah ise Zerdari'ye Ürdün'ün en yüksek nişanlarından biri olan Al-Nahda Mücevherli Büyük Kordon Nişanı'nı verdi.