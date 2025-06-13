Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Saldırılarına Karşı Uluslararası Dayanışma Çağrısı Yaptı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'a yönelik İsrail saldırılarının bölgedeki gerginliği artıracağını belirterek, durumu düzeltmek için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kral, Ürdün’ün çatışmalara karşı kararlı tutumunu yineledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in İran'a saldırılarının olumsuz sonuçlar doğuracağını ve gerginliği artıracağını belirtti.

Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Ürdün Kralı, İran-İsrail hattında yaşanan gerilimin durdurulması için uluslararası düzeyde azami çaba gösterilmesini gerektirdiğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarının gerilimi daha da artıracağını ve sükunete ulaşma çabalarını engelleyeceğini kaydeden 2. Abdullah, "Ürdün'ün, hiçbir çatışmanın savaş alanı olmayacağı" yönündeki kararlı tutumunu yineledi.

Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Orta Doğu'da yaşanan gerilimin durdurulması için "acil ve derhal" harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İran da İsrail'e misillemede bulunmuştu.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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