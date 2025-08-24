Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Planlarını Reddetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini pekiştirme ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planlarını reddettiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da, ABD Kongre Üyesi Senatör Jeanne Shaheen ile Temsilci Joe Wilson'ı kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak için yürütülen ortak çabalar ele alındı.

İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ve insani krize işaret eden Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve bölgeye yeterli miktarda insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki işgali pekiştirme, askeri kontrolü genişletme ve Batı Şeria'daki yerleşimleri büyütme planlarını reddettiklerini yineleyen Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin adil ve meşru haklarına kavuşmalarını ve iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurmalarını desteklemenin önemine dikkati çekti.

Ürdün Kralı ayrıca, Suriye'deki duruma da işaret ederek, Suriye'nin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini koruma çabalarını desteklemenin önemini vurguladı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda, kenti çevresinden izole eden ve Batı Şeria'yı ikiye bölen "E1" yerleşim planı kapsamında Yahudi yerleşimciler için binlerce yeni konut inşa etmeyi planlıyor.