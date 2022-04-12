Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı başarıyla sonuçlandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Almanya'da gerçekleşen bel fıtığı ameliyatının başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olduğu belirtildi.

Ameliyatın başarıyla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine Kral 2. Abdullah'ın bir süre istirahat ettikten sonra ülkesine döneceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da Ürdün'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ziyaretin ertelendiği duyurulmuştu.