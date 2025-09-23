Ürdün Kralı 2. Abdullah: İki Devletli Çözüm ve Gazze Savaşının Sona Ermesi Gerekiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve iki devletli çözümün uygulanması çağrısı yaptı.

2. Abdullah, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ta konuştu.

Ürdün Kralı, "Bu yıl Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıl dönümü ve o zamandan beri ülkelerimiz neredeyse her yıl bu salonlarda Filistin-İsrail çatışmasının yol açtığı adaletsizlik ve şiddeti kınamak ve çözüm aramak için bir araya geliyor." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de korkunç düzeyde bir yıkım ve kıyıma tanıklık ettiklerini ifade eden 2. Abdullah, bunun, uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin açık ihlali olduğunu ve barışın temellerini tehdit ettiğini dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde net bir seçim var: ya savaş ve çatışmanın karanlık ve kanlı yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ya da iki devletli çözüme dayalı barış yolunu seçeceğiz. Bugün dünya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma yolunda önemli bir adım atıyor. İki devletli çözümü destekleyen bu küresel mutabakat, çatışmanın sona ermesi gerektiği ve iki devletli çözümün adil ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yol olduğu yönünde açık bir mesaj veriyor."

Kral 2. Abdullah, Gazze'deki savaşın sona ermesi, insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan girişinin sağlanması, işgal altındaki Batı Şeria'da da tüm yasadışı tek taraflı önlemlerin ve yerleşimci şiddetinin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Filistin Devletini tanıyan ülkelere teşekkür eden Kral, iki devletli çözümü baltalayan tüm eylemleri durdurmak için çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.