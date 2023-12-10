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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hollanda Başbakanı ile Filistinlilere yönelik şiddeti ele aldı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sürdürdüğü şiddet olaylarına dikkati çeken Abdullah, söz konusu şiddet olaylarının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara da vurgu yapan Kral Abdullah, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Filistinli sivillerin korumaya alınması gerektiğini belirtti.

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde mevcut insani felaketin etkilerini hafifletecek yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Abdullah, Filistin davası için iki devletli yapı temeline dayalı çözümün kaçınılmazlığına işaret etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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