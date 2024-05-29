Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze'ye yardımlar artırılmalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki "Gazze Şeridi'ne sürdürülebilir insani ve tıbbi yardımın iki katına çıkarılması gerektiğini" söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Amman'da bir araya geldi.

Ürdün ve Çek Cumhuriyeti liderleri, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki "tehlikeli" durumu ele aldı.

"Gazze'de giderek kötüleşen insani felaketin durdurulması" gerektiğinin altını çizen Kral Abdullah, "Gazze halkına sürdürülebilir insani ve tıbbi yardım iki katına çıkarılmalı, bu konudaki uluslararası çabaların artırılmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

2. Abdullah görüşmede, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemini" vurguladı.

Ürdün Kralı, "Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan bölgede barış ve istikrarın olamayacağını" yineledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.