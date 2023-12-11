Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistin Meselesi Ürdün'e Zarar Verilerek Çözülemez

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin Ürdün'e zarar verilerek çözülemeyeceğini belirtti. Kral Abdullah, Ürdün'ün güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin, Ürdün'e zarar verilerek çözülemeyeceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayında ordu komutanları ve emekli emniyet teşkilatı mensupları ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı görüşmede, "Filistin meselesi, Ürdün'e zarar verilerek çözülemez. Ürdün kendine olan güveni, halkının farkındalığı ve ordusu ile emniyet teşkilatıyla güçlü bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Ürdün'ün savaşın ilk gününden itibaren, tehcire karşı çıktığını ve Filistin meselesinin tasfiyesi anlamına geldiği için bunu "kırmızı çizgi" olarak gördüğünü kaydeden 2. Abdullah, kendi topraklarındaki direnişinde Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Kral Abdullah, Gazze'de derhal ateşkese varılması, sivillerin korunması ve insani yardımların yeterli miktarda ve kesintisiz olarak girişinin devam etmesi gerektiğini yineledi.

Ürdün Kralı, Filistin meselesinin iki devletli formül temelinde çözülmesi ve Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeleri için Arap ülkelerinin siyasi çalışmaları yoğunlaştırması gerektiğine işaret etti.

Gözlemciler, İsrail'in, Gazze'deki savaş bittikten sonra Batı Şeria'yı boşaltarak buradaki Filistinlileri Ürdün'e sürmek için çalıştığını iddia ediyor.