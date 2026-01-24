Haberler

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı

Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, önümüzdeki üç yıl içinde silahlı kuvvetlerde kapsamlı bir strateji ve yol haritası hazırlanması talimatını verdi. Talimat, ordunun mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı daha iyi hazırlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın orduya önümüzdeki üç yıl içinde "yapısal bir dönüşüm" oluşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatı verdiği belirtildi.

Krallık Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'ye bir talimat mesajı gönderdi.

Mesajda, "Sizlere, önümüzdeki üç yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerde yapısal bir dönüşüm sağlamak için kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatını veriyorum." ifadesi kullanıldı.

Bu talimatın, ordunun teknolojik gelişmelerin ve genişleyen operasyonel ortamın getirdiği mevcut ve gelecekteki tehditler, hızlı değişimler ve zorluklarla mücadele edebilmesi için verildiğini kaydeden 2. Abdullah, farklı operasyonel çevrelerdeki muharebe gereksinimlerini karşılamak için silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı, stratejik caydırıcılığı sağlamak adına gerekli yetkinliğe, profesyonelliğe ve muharebe hazırlığına sahip, çevik, esnek ve yüksek kaliteli ordu yapısına erişmek istediğini vurguladı.

Gelişmiş teknolojinin savaş ideolojisinin merkezine entegre edilmesi ve savunma ve saldırı amaçlı siber operasyonlar alanının, yatırım yapılabilecek önceliklerden biri olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden 2. Abdullah, insansız otonom sistemler ile yapay zekanın silahlı kuvvetlerin birliklerinin tüm seviyelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün Kralı ayrıca, Tasarım ve Geliştirme Merkezi'nin rolünün de "ileri savunma teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretiminde bir merkez" haline gelecek şekilde yeniden yapılandırılması talimatını verdi.

Söz konusu talimatların, Silahlı Kuvvetlere bağlı fonların ve şirketlerin hükümet ve yönetimde en yüksek mesleki standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması için net adımların onaylanmasını da içerdiği belirtildi.

