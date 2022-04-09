Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor? - Haberler

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Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor?

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor?

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Frankfurt, Almanya, Ürdün, Güncel, Haberler

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