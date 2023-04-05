Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'li heyetle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesine ziyarette bulunan ABD Kongre üyelerinin bulunduğu heyetle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Ürdün Krallık Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın ABD Temsilciler Meclisi Savunma Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Ken Calvert'in öncülüğündeki heyetle başkent Amman'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün ile ABD arasındaki tarihi dostluk ve stratejik ortaklık ilişkileri ile bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının" ele alındığı kaydedildi.

Kral Abdullah'ın ABD'nin ve ABD Kongresi'nin Ürdün'e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edilen açıklamada, ABD'li heyetin Ürdün'e geliş tarihi ve ziyaretin süresine dair bilgi verilmedi.

ABD ile Ürdün, Eylül 2022'de, 2023-2029 dönemi için Ürdün'e 1,45 milyar dolarlık mali yardım yapılmasını kapsayan mutabakat zaptı imzalamıştı.