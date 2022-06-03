Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Haberler

Ürdün, Katar ve Umman, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Ateşkesin uzatılmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizini çözmek için sarf ettiği çabaların desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, uzatma kararının, Yemen'de siyasi çözüme ulaşmak için uygun ortamı hazırlamaya katkı sağlamasının umulduğu aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, duyulan memnuniyet ifade edilerek, söz konusu adımın, Yemen krizine barışçıl çözüm getirmeyi kolaylaştırmasının istendiği belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili memnuniyet açıklaması yayınladı.

Açıklamada, Yemenli tarafların, BM'nin sarf ettiği çabalara olumlu karşılık vermesi temennileri paylaşıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Suudi Arabistan da dün memnuniyet açıklaması yapmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Grundberg, dün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.