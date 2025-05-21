Ürdün, Kanser Hastası Filistinli Çocukları Tedavi İçin Getirdi

Ürdün, Kanser Hastası Filistinli Çocukları Tedavi İçin Getirdi
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden kanser hastası 6 Filistinli çocuğu tedavi için ülkeye getirdi. Bu girişim, toplamda 2,000 çocuğun tedavi edilmesini öngörüyor.

AMMAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri salı günü kanser hastası olan 6 Filistinli çocuğu tedavi için Gazze Şeridi'nden Ürdün'e getirdiklerini duyurdu.

Gazze'den tedavi için 2,000 çocuğun Ürdün'de getirilip tedavi sonrasında Gazze'ye geri gönderilmelerini öngören Ürdün Sağlık Koridoru Girişimi kapsamında tahliye edilen çocuklara 19 aile üyesi eşlik etti.

Girişimin başlatılmasından bu yana toplam 39 çocuk ve 75 aile üyesi kara ve hava yoluyla Ürdün'e getirildi. 17 çocuk ve ailesi de Ürdün'deki hastanelerde tedavilerini tamamladıktan sonra Gazze'ye geri döndü.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tedavi amaçlı tahliyeler, Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliğiyle Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısı üzerinden gerçekleştirildi.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Ürdün'ün Marka Uluslararası Havalimanı'na getirilen hastalar, tedavi için Kral Hüseyin Kanser Merkezi'ne nakledildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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