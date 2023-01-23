Ürdün, İstanbul'da konsolosluk açmayı planlıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, vatandaşlarına yönelik hizmetleri kolaylaştırmak için İstanbul'da konsolosluk açmayı planladıklarını söyledi.

Ürdün'de yayın yapan "El-Memleke" televizyonunun haberine göre, Safedi, Temsilciler Meclisindeki Maliye Komitesi ile Dışişleri Bakanlığının bütçesini görüştü.

Toplantıda yaptığı konuşmada Safedi, " Dışişleri Bakanlığı, Ürdünlülerin işlerini kolaylaştırmak için İstanbul'da bir konsolosluk açmayı planlıyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Safedi, konsolosluk açılışına ilişkin bir tarih vermedi.

Türkiye- Ürdün diplomatik ilişkilerinin temeli Ocak 1947'de imzalanan Dostluk Anlaşması'na dayanıyor.

Başta Filistin meselesi olmak üzere Ürdün ile Türkiye'nin bölgesel meselelerde barış, istikrar ve refaha katkı temelindeki tutumu, iki ülke arasındaki anlayış birliğini temsil ediyor.