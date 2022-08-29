Ürdün İsrailli Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenlemesini Kınadı

AMMAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı Pazar günü, İsrailli yerleşimcilerin eski Kudüs'teki Mescid-i Aksa Külliyesi'ne yönelik baskınlarının sürmesini kınadı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerini, yerleşimcilerin kışkırtıcı eylemlerle caminin kutsallığını ihlal etmesine izin verdiği için de kınadı. Bakanlık sözcüsü Heysem Ebu Ful, artan ihlal ve provokasyonların uluslararası hukukun ve Kudüs ile kutsal yerlerinin tarihi ve yasal statükosunun "açık ve kabul edilemez bir ihlalini" yansıttığını söyledi. Ebu Ful ayrıca bunların, herkesi etkileyecek daha fazla tırmanmaya neden olabilecek tehlikeli bir eğilimi yansıttığını da sözlerine ekledi. Sözcü Ebu Ful, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Ürdün'ün denetimi altındaki Müslümanların kutsal mekanlarından biri olduğunu kaydetti ve İsrail'i kutsal alana yönelik saldırılarını ve ihlallerini derhal durdurmaya çağırdı.