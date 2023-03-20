Ürdün: İsrailli Bakan'ın, Ürdün'ü İsrail toprağı olarak göstermesi pervasız bir provokasyondur

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Paris'teki bir törende konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü İsrail toprağı olarak gösteren harita kullanmasını ve Filistin halkının "varlığını" inkar eden açıklamalarda bulunmasını kınadı.

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Paris'teki bir törende konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü İsrail toprağı olarak gösteren harita kullanmasını ve Filistin halkının "varlığını" inkar eden açıklamalarda bulunmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in söz konusu törende kullandığı haritaya ve yaptığı ırkçı açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada, Smotrich'in, Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan bir İsrail haritası kullanmasının, "pervasız bir provokasyon ve uluslararası normlar ile barış anlaşmasının ihlali" olduğu belirtildi.

İsrailli Bakan'ın Filistin halkına, onun "varoluş" hakkına ve bağımsız devletini kurma hakkına yönelik radikal ve ırkçı açıklamalarının da kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, insani değerleri çiğneyen bu tür davranış ve açıklamaları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin, bu tür aşırı davranışlara ve kin dolu açıklamalara karşı net bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarı tehdit eden ve tansiyonu yükselten davranış ve açıklamalara karşı gerekli hukuki ve siyasi tedbirleri alacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kindar ve radikal şahıs, Ürdün'e zarar veremez ve kardeş Filistin halkının haklarını elinden alamaz. Bilakis tüm dünyaya Filistin halkının yaşadığı tarihi zulmü ve bu şahsın taşıdığı radikal ırkçı düşüncenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında dün akşam Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.