Ürdün, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskının ve orada bulunanlara gerçekleştirilen saldırının kınandığı belirtilerek, "Bakanlık, İsrail'den polis ve özel kuvvetlerin Mescid-i Aksa'dan derhal çıkmasını istiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Resmi Sözcü Sinan el-Mecali, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutum ve davranışları durdurmasını istedi.

Tehlikeli tırmanışın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Mecali, sükunet için gösterilen tüm çabaları baltalayan bu tutumdan doğabileceklerin sorumlusunun İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.