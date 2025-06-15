Ürdün, İsrail-İran Gerilimi Nedeniyle Kapatılan Hava Sahasını Yeniden Açtı

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Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu, İsrail-İran gerilimi nedeniyle geçici olarak kapatılan hava sahasının cumartesi günü yeniden açıldığını duyurdu. Yolcuların bilgilendirilmesi için havayolu şirketlerine güncellemeler sağlanacak.

AMMAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu (CARC), İsrail- İran gerilimi nedeniyle geçici olarak kapatılan hava sahasının cumartesi günü yerel saatle 07.30'da yeniden açıldığını duyurdu.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın aktardığına göre, CARC Başkanı Haitham Misto, "Komisyon olarak bölgedeki gelişmeleri ve uçuş güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hava trafiği operasyonlarıyla ilgili uygun kararları alacağız" ifadelerini kullandı.

Misto, yolcuların bilgilendirilmesi için havayolu şirketlerine güncel bilgilerin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın cuma günü askıya alınan uçuşlardan etkilenen yolcular için cumartesi günü ek seferler düzenlemeye başladığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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