Ürdün, İsrail'in Hristiyanlara Kutsal Cumartesi Engeline Tepki Gösterdi

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" ayinine katılımını engellemesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Hristiyanlara yönelik saldırısının ve Kutsal Cumartesi ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girmelerini engellemesinin en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

İsrail'in Hristiyanları hedef alan bu saldırısının "Mescid-i Aksa'ya yönelik zamansal ve mekansal bölünmeler dahil tekrarladığı ihlaller çerçevesinde" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara saygı göstermesi gerektiği vurgulanırken uluslararası topluma da "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Kudüs'te Hristiyanlara Paskalya engeli

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle, Doğu Kudüs'teki Paskalya kutlamalarına iki yıldır sınırlı sayıda Hristiyan katılıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail 19 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan toplam 50 bin Filistinli Hristiyan'dan yalnızca 6 bin kişiye Doğu Kudüs'e girerek "Kutsal Cumartesi" ayinine katılması için özel izin verdi.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen çok sayıda Filistinli Hristiyan, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.