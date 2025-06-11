Ürdün, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Ürdün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ürdün sahra hastanesinin yakınlarına düzenlediği ve Ürdünlü bir hemşirenin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak, hastanede çalışan sağlık personelinin güvenliğinden Tel Aviv'i sorumlu tuttu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ürdün sahra hastanesinin yakınlarını hedef aldığı ve bir Ürdünlü hemşirenin yaralanmasına yol açan bombardımanının en sert şekilde kınandığı vurgulandı.

Saldırının, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve özellikle de 1949 tarihli Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, hastanede çalışan sivillerin ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, hastane ve personelini tehlikeye atmanın "reddedilen ve kınanan bir suçu" teşkil ettiği ve İsrail'in "hastaneleri, sağlık personelini ve sivilleri tekrar tekrar hedef alması da dahil" Gazze'de işlediği savaş suçlarının bir uzantısı olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in ihlallerine son verilmesi ve Gazze'deki hastanelerin ve sivillerin korunmasının sağlanması için "kararlı bir duruş" sergilemeleri çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Ürdün ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ürdün sahra hastanesinin yakınlarına düzenlediği saldırıda Ürdünlü bir hemşirenin yaralandığını duyurmuştu.

Ürdün, Gazze Şeridi'nde iki sahra hastanesi kurmuştu. Bunlardan ilki 2009 yılında Gazze şehrinde kurulmuş ve 15 Kasım 2023'te İsrail'in saldırısına maruz kalmış, yedi personeli yaralanmıştı. İkincisi ise 2023 yılı kasım ayı sonlarında Han Yunus'ta kurulmuştu.