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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu olduğu vurgulandı.

Ürdün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmişlerin barındığı kampları ve BM merkezlerini sürekli ve kasıtlı hedef almasının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in son olarak Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya tepki gösterilen açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ve insancıl hukuku açıkça ihlal eden suçlar olduğu, tüm ahlaki ve insani değerlere aykırı olduğu ve savaş suçu sayıldığı vurgulandı.

Uluslararası toplumdan sorumluluğunu üstlenerek, sivillere karşı suçlarına devam eden İsrail'i durdurma ve Gazze'ye saldırılara son vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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