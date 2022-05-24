Ürdün: İsrail'in gayrimeşru icraatları iki devletli çözümü baltalıyor - Haberler

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Ürdün: İsrail'in gayrimeşru icraatları iki devletli çözümü baltalıyor

AA - Laith Al - Güncel
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Ürdün: İsrail'in gayrimeşru icraatları iki devletli çözümü baltalıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in gayrimeşru icraatlarının iki devletli çözümü baltalayıp tek devlet gerçeğine doğru ittiğini belirterek, bunu ırk ayrımcılığını güçlendirecek "çirkin bir gerçek" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in gayrimeşru icraatlarının iki devletli çözümü baltalayıp tek devlet gerçeğine doğru ittiğini belirterek, bunu ırk ayrımcılığını güçlendirecek "çirkin bir gerçek" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu.

Bölgede adil ve kapsamlı barışı gerçekleştirecek bir ufkun hala olmadığı uyarısında bulunan Safedi, "adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın bir yolu olarak iki devletli çözümün alternatifi bulunmadığını" vurguladı.

Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada öldürülmesine de değinen Safedi, görgü tanıklarının ifadelerine, tüm bilgi ve kanıtlara göre Filistinli gazetecinin bir İsrail askerinin kurşunuyla öldürüldüğünü söyledi.

Olayı kınadığını yineleyen Bakan Safedi, katilin yargılanması için uluslararası soruşturma başlatmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

AA / Laith Al - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, İsrail, Ürdün, Güncel, Haberler

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