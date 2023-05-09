Ürdün, İsrail'in Filistin topraklarında gerginliği tırmandıran saldırılarını kınadı

Ürdün, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik baskınlarla Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in bu saldırılarını durdurmak ve abluka veya işgal altında yaşayan Filistin halkına koruma sağlamak için ivedilikle en etkili şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mecali, Kudüs'te Müslümanlara veya Hristiyanlara ait kutsal değerleri hedef alan saldırı ve ihlaller ile işgal altındaki Filistin kentlerine yönelik saldırıların devam etmesinin, bedelini herkesin ödeyeceği daha geniş bir şiddet döngüsüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin bu tehlikeli tırmanışı durdurmak, sükuneti sağlamak ve şiddet döngüsünün önüne geçmek için çeşitli temaslar kurduğunu ve girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, Nablus'a baskın

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 Filistinli de kauçuk kaplı mermiyle yaralanmıştı.