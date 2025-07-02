Ürdün, İsrail'in Batı Şeria İlhak Çağrılarını Kınadı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Batı Şeria'ya egemenlik dayatma çağrılarını 'tehlikeli' ve 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti. Kudat, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına yönelik saldırıları kınadı.

Ürdün, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarını kesin bir dille reddederek kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in Batı Şeria'ya "İsrail egemenliğini dayatma zamanının geldiği" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Kudat, yaptığı yazılı açıklamada bu sözleri "tehlikeli" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Söz konusu açıklamaların uluslararası hukukun ve İsrail'in işgalci güç olarak sorumluluklarının açık bir ihlali olduğunu belirten Kudat, bu çağrıların Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına yönelik doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini vurguladı.

Kudat, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak çağrılarının, hükümetin aşırıcı politikalarını, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve devam eden işgali yansıttığını ifade ederek, İsrail'in bu uygulamalarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı Kararı'nı da ihlal ettiğini hatırlattı.

İsrail'in Temmuz 2024'te açıklanan Uluslararası Adalet Divanı Danışma Görüşü'nü de ihlal ettiğini söyleyen Kudat, İsrail'in politikalarını tırmandırmaya devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Kudat, Batı Şeria'daki tüm İsrail uygulamalarının yasa dışı ve geçersiz olduğunu yineleyerek, uluslararası toplumu, "yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını ve Batı Şeria'daki ihlallerini durdurmaya zorlamaya" çağırdı.

Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma haklarının yerine getirilmesi çağrısında bulunan Kudat, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun da bu olduğunu vurguladı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ise sistematik olarak reddediyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşimleri "yasa dışı" olarak tanımlıyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm umutlarını zayıflattığı konusunda uyarıyor. BM, İsrail'e bu yerleşim faaliyetlerini durdurması için defalarca çağrıda bulundu ancak bu çağrılar karşılık bulmadı.

Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım süreciyle eş zamanlı olarak, İsrail ordusu Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Filistinli yetkililere göre, bu dönemde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivillere yönelik öldürme, aç bırakma, zorla yerinden etme ve yıkım gibi yöntemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Bu süreçte, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 191 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu ve yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle çok sayıda çocuk da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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